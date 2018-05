Internazionali 2018, Masha torna al Foro: ci sono anche Serena e Azarenka

4 maggio 2018

Alla rumena però non mancheranno rivali all'altezza. Oltre alle big già citate, al Foro Italico ci saranno infatti anche Caroline Wozniacki, numero 2 Wta, Garbine Muguruza, semifinalista nel 2017 e 2016 e Elina Svitolina, attuale numero 4 del ranking mondiale e campionessa in carica. Ma nella lista delle papabili vincitrici non possono essere trascurate nemmeno altre top-ten come Jelena Ostapenko, vincitrice del Roland Garros 2017, Karolina Pliskova, le statunitensi Venus Williams e Sloane Stephens o Petra Kvitova.



Per quanto riguarda le azzurre, nessuna italiana è invece presente di diritto nel nel main draw, ma la Federtennis ha messo a disposizione tre wild card: una a Sara Errani, una a Roberta Vinci e una alla vincitrice delle pre-qualificazioni.



ENTRY LIST DONNE 2018