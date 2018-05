Internazionali 2018, la finale sarà Nadal-Zverev

19 maggio 2018

NADAL-DJOKOVIC

Il "Clasico" dell'Era Open si apre con un brivido per Nadal, che deve subito annullare due palle break per evitare la partenza falsa. Ma è solo un piccolo sbandamento. Ripreso in mano il game, infatti, Rafa comincia a mulinare col dritto, ingaggiando il solito braccio di ferro dal fondo. Un forcing che costringe Nole a fare il "tergicristallo" e ad aggrapparsi al servizio e al rovescio stretto per rimanere in partita. Lontano dalla riga di fondo, Djokovic è costretto a forzare per tenere il ritmo e a regalare anche qualche "gratuito". Nei primi quattro game si viaggia appaiati, poi sul 3-2 per Rafa arriva il primo strappo. Nadal aumenta la pressione, conquista il break e allunga sul 5-3. Set deciso? Macché. Djokovic non molla e reagisce, alzando la qualità del suo tennis, rischiando le giocate e restituendo subito il "favore" allo spagnolo. Un recupero che mostra il miglior Djokovic stagionale e rimette tutto in discussione. Sul 5-5 piovono vincenti e il Centrale si infiamma. Per decidere il primo set serve il tie-break. Rafa si piazza sulla linea di fondo e aggredisce col dritto, ma Nole tiene duro e risponde colpo su colpo. Si lotta su ogni palla, poi Nadal rompe l'equilibrio sul 3-3 col dritto lungolinea e porta a casa la prima frazione con un passante di rovescio.



Un verdetto che lascia l'amaro in bocca a Djokovic e segna la partita. Colpito, nel secondo set Nole aggredisce il match per accorciare gli scambi, ma perde lucidità e sull'1-1 incassa subito il break a zero. Uno scossone che porta il match sui binari di Rafa, bravo a restare concentrato e a non concedere al serbo opportunità per rientrare in gioco. Avanti nel punteggio, il maiorchino si mette in modalità "rullo compressore", rischia solo nel settimo game e poi viaggia spedito verso l'obiettivo, tenendo il servizio e chiudendo i conti sul . Nadal torna in finale a Roma per la decima volta. Ma Nole sta tornando...