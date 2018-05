Internazionali 2018, l'ultima di Roberta Vinci: lacrime e applausi a Roma

14 maggio 2018

Dopo aver vinto 25 titoli Wta in doppio, con tanto di Career Grand Slam insieme alla Errani, 10 tornei Wta in singolo (l'ultimo a San Pietroburgo due anni fa), trionfato quattro volte in Fed Cup e combattuto in finale con Flavia Pennetta agli US Open del 2015, Roberta Vinci smette. Una carriera lunga e zeppa di successi su tutte le superfici grazie a un tennis "old-style" fatto di rovesci slice velenosi e volèe dolci e precise. Un gioco che ha reso la vita difficile a tante avversarie, Serena Williams compresa, che l'ha portata ad essere la numero sette del mondo nella classifica di singolare nel maggio 2016 e numero uno al mondo in quella di doppio.



"E' dura parlare adesso - ha detto Roberta alal fine della sua ultima partita -. Questo è stato il mio ultimo torneo. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato". "Sto piangendo, ma sono contenta di quello che ho fatto - ha proseguito -. Sono arrivata qui superando altri momenti molto brutti, ma oggi sono stata bene, nonostante la sconfitta". "E' stato bello stare qui, davanti a tutti voi. Non è facile parlare, credetemi", ha continuato la Vinci. Poi i ringraziamenti: "Quello che posso dire è soltanto grazie. In primis alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto in questi anni. Al mio staff, che mi ha sopportato nell'ultimo periodo e non è stato facile. Grazie a tutti quelli che sono venuti oggi e alle persone importanti che mi sono state vicine. Ringrazio la Federazione e tutto lo staff medico. Grazie al pubblico". "Io sono felice, ma non ce la facevo più. Da domani sono in vacanza!", ha concluso tra gli applausi del Pietrangeli.