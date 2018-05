Internazionali 2018, Halep-Svitolina: finale rivincita

20 maggio 2018

"Adoro questa città. Mi piacciono i fan, l’atmosfera, e poi è fantastico giocare davanti al pubblico italiano - ha spiegato Svitolina -. E' qualcosa di diverso rispetto agli altri tornei e questo fa degli Internazionali un evento davvero speciale". "Sono quel tipo di persona che si gasa con il tifo. Per questo penso che sia il torneo perfetto per me", ha aggiunto. Messaggio forte e chiaro alla Halep.



Ma la numero uno del mondo vanta comunque un ottimo feeling con gli Internazionali: "E' un torneo speciale per me, torno sempre con gran piacere qui". Botta e risposta. Come sarà in campo. In carriera la Svitolina ha già bissato due volte un successo l'anno successivo: a Baku (2012-2013) e a Dubai (2017-2018). E il suo obiettivo è centrare il tris a Roma. Ambizione fondata, anche perché ogni volta che arriva in finale è quasi una sentenza: ne ha vinte 11 su 13. Contro la Halep, inoltre, Elina è avanti nei precedenti (3-2) e si è aggiudicata gli ultimi due confronti. Dal suo canto però Simona si è imposta l'anno scorso a Parigi nei quarti e non vede l'ora di pareggiare i conti con l'ucraina.