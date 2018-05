Internazionali 2018, Halep carica: "Do sempre tutto"

13 maggio 2018

Simona Halep è pronta per gli Internazionali. "Qui è tutto stupendo - ha spiegato la numero uno del ranking -. Il cibo, la città, i campi". "L'atmosfera è diversa, Roma è fantastica - ha proseguito . I tifosi sono straordinari, è bello avere un contatto con loro". "Ovviamente, adesso per me gli Slam sono i tornei più importanti - ha continuato -. Ma non posso pianificare tutto, quindi ogni torneo è importante per me. Do tutto quello che ho ogni settimana".