Internazionali 2018, Fognini fuori con Nadal: Rafa in semifinale

18 maggio 2018

LA PARTITA

Carico e concentrato, Nadal parte subito a mille spingendo col dritto a uncino, cercando di indirizzare il match e spaventare Fognini. Fabio però non si stacca dalla riga di fondo e tiene bene lo scambio, replicando colpo su colpo e cercando di variare le giocate col rovescio per non dare ritmo allo spagnolo e accelerare. Sulla terra lottare con i traccianti e le traiettorie di Rafa è sempre complicato, ma il numero uno azzurro non si tira indietro, mostrando tutti i pezzi forti del repertorio. Al quarto game, con un passante in recupero da applausi, arriva il break del maiorchino. Un gancio pesante, che Fabio però incassa bene e restituisce nel settimo gioco, alzando il ritmo sulla diagonale di rovescio e ribaltando l'inerzia del match. In "the zone", Fabio costringe Rafa ad aumentare la difficoltà delle giocate e infila cinque game consecutivi, portando a casa il primo set (6-4) e mandando in estasi il Centrale.



Ferito, nel secondo set Rafa riorganizza le idee, spinge col dritto e si porta rapidamente sul 3-0. Un break che lascia il segno, con Nadal che sale di livello e costringe l'azzurro a remare in fondo al campo e a fare da spettatore alla reazione dello spagnolo. Troppo indietro nel punteggio, Fognini tira il fiato e Rafa pareggia i conti dei set senza difficoltà (6-1).



Poi il terzo set. Fabio parte bene, riprendendo a giocare vicino alle righe. Nadal però lo tiene nel mirino e, quando l'azzurro accorcia e abbassa l'intensità del suo gioco, lo punisce, conquistando il break al terzo gioco e volando velocemente sul 3-1. E' lo strappo che decide la gara. Un po' sulle gambe e con le spalle al muro, Fognini resta aggrappato al match stringendo i denti e sfoderando vincenti. Rafa però non molla e mette la freccia, innestando il pilota automatico fino alla stretta di mano finale. Nadal vola in seminale per la decima volta a Roma, ma Fognini esce dal Centrale tra gli applausi.