Internazionali 2018, Fognini è carico: "Sogno di vincere fin da bambino"

11 maggio 2018

Consapevole e pronto a stupire. Fabio Fognini si avvicina alla 75.ma edizione degli Internazionali con tanta voglia di far bene. "Nel 2007 c'è stata la semifinale di Volandri, ma è vero che dopo Panatta, Roma non ha portato grandi gioie all'Italia - ha spiegato il campione ligure -. E' un problema di gestione della pressione, proprio perché da tanto tempo un italiano non ottiene grandi risultati qui". "Le aspettative del pubblico sono enormi - ha aggiunto - E poi c'è la qualità oggettiva del torneo, uno dei più prestigiosi e con giocatori di maggior talento in circolazione".



"Anche io ho sentito la responsabilità di dover dare qualcosa in più per far felici i tifosi - ha proseguito - A Roma l'ambiente è particolare, senti che ti spinge a fare cose meravigliose e magari ti rendi conto, quel giorno, di non essere all'altezza". "Un campo come il Pietrangeli non esiste da nessuna parte - ha continuato -. Il tifo non solo lo senti,ma ti entra sotto la pelle. Ti sembra di giocare accanto a ognuno degli spettatori che sono seduti sui gradoni. Per certi aspetti, lo preferisco anche al Centrale, mi carica di più".



"Quella contro Murray dell'anno scorso è stata la mia partita più bella in carriera agli Internazionali - ha aggiunto Fabio -. Me la ricordo ancora quella sera. Quella vittoria mi ha ripagato di qualche delusione del passato e quest'anno spero di rivivere momenti così". Poi una battuta sul favorito del torneo, Rafa Nadal: "E' il più bravo di tutti sulla terra, non ci sono dubbi. Ma io l'ho già battuto... Dunque, chi lo sa...".