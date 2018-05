Internazionali 2018, ecco i tabelloni: Fognini pesca Monfils Per Seppi c'è Pouille. E' andata meglio invece alle azzurre

11 maggio 2018

Con il sorteggio dei tabelloni principali maschile e femminile, prendono ufficialmente il via gli Internazionali BNL d'Italia. Urna non particolarmente fortunata per gli azzurri. Soprattutto per Fognini, che al primo turno ha pescato Monfils e poi potrebbe incrociare subito Thiem. Per Seppi c'è invece Pouille, Mannarino per Sonego, Cuevas per Cecchinato e un qualificato per Berrettini. E' andata invece meglio alle italiane. La Vinci affronterà una qualificata, come la Rosatello. La Schiavone partirà invece da sfavorita contro la Cibulkova e la Errani dovrà vedersela con la Babos. Da domenica gli incontri del torneo maschile, da lunedì anche quelli del torneo femminile. Sabato e domenica le qualificazioni.

IL TABELLONE MASCHILE A Roma sono andati in scena i sorteggi dei main draw. Nel tabellone maschile, gli azzurri potranno vendicare la sconfitta subita di recente in Coppa Davis. In programma al primo turno c'è infatti una tripla sfida Italia-Francia. Fabio Fognini dovrà vedersela subito con Gael Monfils, con la prospettiva di incontrare al secondo turno Thiem, carico dopo aver battuto Nadal a Madrid. Andreas Seppi ha pescato invece Lucas Pouille, mentre per Lorenzo Sonego c'è Adrian Mannarino. Gli altri due azzurri in tabellone, Marco Cecchinato e Matteo Berrettini, si troveranno di fronte rispettivamente Pablo Cuevas e un qualificato. Per quanto riguarda invece i big, nella parte alta del main draw Nadal potrebbe vendicarsi con Thiem nei quarti, per Dimitrov si profila invece una sfida con Isner, con l'incognita Djokovic da non sottovalutare. Nella parte bassa un possibile quarto potrebbe essere Anderson-Cilic, con Schwartzman, Carreno Busta e Wawrinka pronti ad insidiarsi. Strada abbastanza spianata infine per Zverev, che nei quarti potrebbe incontrare Del Potro o Goffin.

IL TABELLONE FEMMINILE Il sorteggio nello Stadio Pietrangeli ha dato forma anche al tabellone femminile. Si preannunciano dei primi turni interessanti. In particolare spiccano Azarenka-Osaka, Stephens-Strycova, Sarapova-Barty, Kvitova-Konta e Vandeweghe-Kontaveit. Per quanto riguarda le italiane, gli ostacoli maggiori li hanno pescati Francesca Schiavone e Sara Errani, che dovranno battagliare rispettivamente contro la slovacca Cibulkova, in calo rispetto alle passate stagioni ma sempre molto temibile, e contro l'ungherese Babos prima di un possibile incrocio al secondo turno con la francese Caroline Garcia, testa di serie n.7. Seguendo il seeding, i quarti teorici potrebbero essere i seguenti:

(1) Simona Halep (ROU) - (7) Caroline Garcia (FRA) (3) Garbine Muguruza (ESP) - (5) Jelena Ostapenko (LAT) (6) Karolina Pliskova (CZE) - (4) Elina Svitolina (UKR) (8) Venus Williams (USA) - (2) Caroline Wozniacki (DEN)

