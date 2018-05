Internazionali 2018, Cecchinato e Sonego fuori a testa alta

16 maggio 2018

Complice una giornata spezzettata dalla pioggia, i due azzurri hanno chiuso la loro avventura agli Internazionali lasciando solo buone impressioni. Certo, le sconfitte bruciano, ma in questo caso occorre vedere il bicchiere mezzo pieno. Passato per le quali, Sonego ha mostrato solidità mentale e tecnica capaci di farlo battagliare allo stesso livello di giocatori importanti e presto potrebbe cominciare a raccogliere i frutti di una crescita evidente.



Discorso differente invece per Cecchinato, che a Roma ha steso Pablo Cuevas con una prestazione notevole e messo paura a Goffin, confermando l'ottimo stato di forma sulla terra rossa dopo il passaggio del primo turno a Montecarlo e la vittoria del primo titolo ATP a Budapest. Un momento magico, che nei prossimi mesi potrebbe fargli fare il salto di qualità necessario per salire ancora in classifica. Insieme a Berrettini e Baldi, Sonego e Cecchinato sono le facce nuove del tennis italiano. I giocatori su cui costruire anche la squadra di Davis del futuro. E le premesse sembrano buone.