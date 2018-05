Internazionali 2018: Bautista, Kyrgios, Chung, Raonic e Rublev rinunciano

11 maggio 2018

Gli Internazionali 2018 incassano altri due forfait. Dopo Serena Williams e Paolo Lorenzi , anche Bautista Agut (14 Atp), Hyeon Chung (21 Atp), Nick Kyrgios (23 Atp), Milos Raonic (24 Atp) e Andrey Rublev (numero 32 Atp) hanno annunciato che non prenderanno parte alla 75.ma edizioni del torneo di Roma. Al loro posto giocheranno Peter Gojowczyk , numero 52 del ranking, Steve Johnson (n. 55) e Ryan Harrison (n. 59), l'ucraino Alex Dolgopolov (n. 57) e il russo Daniil Medvedev (n. 51).

Nel tabellone femminile degli Internazionali intanto ha dato forfait anche Elise Mertens, numero 16 del ranking mondiale. In questa stagione la 22enne di Leuven in questa stagione ha conquistato tre titoli Wta: Hobart (cemento), Lugano e Rabat (terra). Al suo posto entrerà in tabellone l'ungherese Timea Babos, numero 41 del ranking. Rinuncia a Roma anche Julia Goerges, numero 12 del ranking mondiale. Al suo posto nel main draw la greca Maria Sakkari, numero 42 del ranking.