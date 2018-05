Inernazionali, Nole soddisfatto: "Non ho visto differenze con Nadal"

19 maggio 2018

Djokovic sta tornando. Lo dice il campo. Per gran parte del match il serbo ha infatti giocato alla pari con Nadal nella semifinale degli Internazionali. Un dettaglio che va oltre il risultato, viste le condizioni di Nole, che sta cercando di recuperare forma fisica e mentale per tornare a lottare per la vetta della classifica. "Sono molto contento di essere tornato a giocare a questo livello, non ho visto grande differenza tra me e Rafa, l'unica è che lui ha giocato meglio i punti importanti", ha spiegato.