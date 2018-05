Fognini, Internazionali da top 10: il sogno romano resta vivo

19 maggio 2018

Niente impresa. A Roma Nadal riporta Fognini con i piedi per terra, ma il numero uno azzurro esce dal match e dal torneo a testa alta . Dopo il forcing iniziale di Rafa, Fabio è riuscito infatti a ribaltare il primo set, minando le certezze del "Signore della terra" e confermando di avere i numeri per giocarsela con i primi della classe . Una verità che si scontra col risultato finale, certo. Ma che comunque va vista come un altro passo avanti verso la consapevolezza di poter puntare ancora in alto.

Nei cinque game del primo parziale, e a tratti nel resto del match, Fognini gioca da top 10 contro Nadal, mostrando il meglio del repertorio. Poi scatta qualcosa nella testa di Fabio. Un blackout più mentale che fisico, che segna indelebilmente il punteggio e lascia un po' di amaro in bocca. Già, perché il numero uno azzurro dà l'impressione di avere i colpi, ma non la tenuta emotiva per battagliare fino in fondo e portare a termine l'impresa che gli era già riuscita a Rio, Barcellona e agli Us Open.



"Ci ho lasciato tutto quello che avevo - ha spiegato il ligure a fine partita con Nadal -. Vado via da Roma a testa alta". Ed è davvero così. La partecipazione di Fognini agli Internazionali 2018 va vista infatti nel suo complesso. La vittoria con Monfils all'esordio, il colpo con Thiem, la conferma con Gojowczyk e il primo set con Rafa. Tutto con il supporto del pubblico del Centrale e un feeling ritrovato che fa ben sperare per il futuro. Fognini saluta il Foro Italico, ma questa volta per lui ci sono solo applausi. Inseguendo sempre il sogno romano.