Djokovic non sbaglia: ora semifinale con Nadal

18 maggio 2018

Non è stato affatto facile, ma alla fine Djokovic elimina Nishikori e passa in semifinale, dove affronterà Nadal . Primo set dominato dal giapponese (6-1), reazione del serbo nel secondo (6-1). Il break di Nole per il 4-3 rompe l'equilibrio del terzo set che finisce 6-3. Anche Cilic è tra i primi quattro dopo il doppio 6-3 a Busta. Dovrà vedersela con Zverev , che habattuto Goffin in tre set (4-6 6-3 3-6). Venendo al tabellone femminile, le semifinali saranno Svitolina-Kontaveit e Sharapova-Halep .

È subito battaglia al Centrale tra Djokovic e Nishikori, che apre strappando il servizio a Nole. I traccianti lungolinea del giapponese sono precisi, e Djokovic non riesce a leggerli: 4-1, Nishikori padrone del campo sia dal fondo che nelle discese a rete. Il pubblico di Roma tifa per Nole, che tiene il servizio al settimo game (2-5) ma restano i due break di vantaggio per il giapponese che chiude il set in 36': è 6-2. In apertura di secondo set Djokovic riesce a tenere il servizio annullando una palla break e restando avanti, poi il break lo piazza proprio il serbo che va 2-0 dimostrando di essere ancora in partita arringando il pubblico. Un ace vale il 3-0, Nishikori recupera un break ma Nole glielo restituisce e chiude 6-1 il secondo parziale. L'avvio di terzo set è equilibrato, ma i colpi di Djokovic sono sempre più potenti: un incredibile errore di Nishikori che manda in rete un comodo smash a campo aperto è un chiaro segnale delle difficoltà del giapponese. Nole annulla il break che sarebbe valso il 2-4 e si rimette sul 3-3. Il break di Nole per il 4-3 è la svolta, perché poi il serbo tiene (con gran fatica) il servizio e va 5-3. Tre clamorosi errori in sequenza di Nishikori regalano il successo a Djokovic, che si guadagna l'accesso alla semifinale contro Nadal.



Poche sorprese negli altri due quarti di finale. Marin Cilic chiude con un doppio 6-3 la partita contro Pablo Carreno Busta. Per il croato, testa di serie numero 4, è la prima volta in semifinale in un Master 1000 sulla terra rossa. Avanza anche Zverev, che fatica più del prefisto con Goffin, ma alla fine alza il livello del suo tennis e porta a casa il match in tre set.