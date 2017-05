Zverev vola basso: "Mai pensato di poter essere qui ed alzare questo trofeo"

21 maggio 2017

Dopo la vittoria del primo Masters 1000 della sua carriera e l'ingresso nei Top 10 dell'Atp, Zverez non si esalta e resta con i piedi per terra. "Non so che dire. Non avrei mai pensato di poter essere qui ed alzare questo trofeo - ha detto il 20enne visibilmente emozionato dopo aver ricevuto il trofeo da Rod Laver -. E' stato un onore poter giocare su questo campo con Novak Djokovic e sono certo che a Parigi lui sarà ancora uno dei favoriti".