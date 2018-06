Zverev-Thiem, il futuro avanza: è l'ora della verità

20 maggio 2017

Zverev-Thiem . A Roma il futuro del tennis si fa largo a spallate. Sulla terra rossa del Foro Italico Sascha approda alla sua prima semifinale in un Master 1000 , Dominic invece regola Nadal con una prova praticamente perfetta e punta in alto. E' il segno del nuovo che avanza. La prova di maturità dei due giovani più promettenti del circuito, che ora sembrano pronti a fare il salto di qualità e ad intaccare il dominio dei "Fab Four".

Il cammino è ancora lungo, certo. Ma all'orizzonte si vedono i primi segnali di un ricambio generazionale nel circus. Nell'ultimo mese Thiem ha incontrato Nadal tre volte. A Barcellona in finale Rafa ha vinto con l'austriaco, chiudendo con un secco 6-4, 6-1. Stesso film nell'ultimo atto del torneo a Madrid, dove Dominic però ha lasciato intravvedere ampi segnali di crescita testimoniati anche dal punteggio (7-6, 6-4). Poi gli ottavi a Roma. Sul centrale del Foro Italico Thiem ha giocato un match quasi perfetto, mostrando di aver capito la lezione e di potersi battere ad armi pari con i primi della classe su tutte le superfici. Già, perché l'austriaco si è preso il lusso di interrompere l'incredibile striscia vincente di Rafa sulla terra. Una grande prova di maturità, che ora lancia l'austriaco verso obiettivi più ambiziosi. Nel mirino ormai ci sono i grandi appuntamenti. Inutile nasconderlo. Thiem è pronto per il colpo grosso.



Situazione molto simile a quella di Zverev, che sta bruciando le tappe e continua a stupire. A Roma Sascha ha dimostrato di essere diventato "grande" e che i galloni del "predestinato" sono tutti meritati. A 20 anni il suo tennis è già molto vicino a quello dei migliori e a breve potrebbe arrivare anche il balzo in classifica. L'impressione è che i tempi siano maturi anche per lui. E Roma potrebbe essere il palcoscenico giusto per lanciare un segnale a Murray & Co.