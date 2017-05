Zverev in semi a Roma: il futuro è già arrivato

19 maggio 2017

Il futuro del tennis è già qui e si chiama Alexander Zverev. Dopo aver regolato Fognini senza tante difficoltà, a Roma il 20enne tedesco ha travolto anche Milos Raonic, approdando per la prima volta in carriera in una semifinale di un Master 1000, entrando nel gotha del circus. E' l'ennesima prova di maturità del migliore "Next Gen" in circolazione, che ora sembra pronto per entrare nei top 10 e fare il grande salto.