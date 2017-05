Wta Roma, sorpresa Anett Kontaveit

18 maggio 2017

Agli Internazionali d'Italia c'è un nome nel tabellone femminile che sta sorprendendo un po' tutti. E' quello di Anett Kontaveit . Estone, 21 anni, numero 68 Wta. Finora al Foro Italico ha collezionato tre vittorie pesanti. Sia per il calibro delle avversarie, sia per la facilità con cui ha chiuso i match. Ha battuto Petkovic, Kerber e Lucic senza perdere nemmeno un set, centrando i risultati più importanti della sua carriera.

Nei quarti, raggiunti partendo dalle qualificazioni, la Kontaveit dovrà vedersela con un altro pezzo da novanta: Simona Halep. E proprio contro la favorita del torneo potrebbe arrivare la sorpresa e la soddisfazione più grande per la 21enne estone. Già, perché Anett sembra averci preso gusto. E, visti i risultati ottenuti finora sulla terra rossa romana, non si possono escludere clamorosi colpi di scena nel prossimo turno.



Con la Petkovic è finita 6-3, 6-4 in un'ora e mezza, con la Kerber 6-4, 6-0 in 57' e con la Lucic-Baroni 6-1, 6-1 in 54'. Un crescendo di prestazioni che ha dato fiducia ad Anett, trasformatasi rapidamente nella mina vagante del torneo. Una scheggia pericolosissima, che a Roma quest'anno ha spazzato via tutte le avversarie ha trovato dall'altra parte della rete.