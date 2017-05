Tennis, Internazionali d'Italia: Djokovic vola in semifinale

20 maggio 2017

Nemmeno Del Potro e la pioggia sono riusciti a fermare Novak Djokovic. Il serbo, dopo l'interruzione nella serata di ieri dovuta al maltempo, conclude la sfida chiudendo sul 2-0 (6-1 6-4) e vola in semifinale agli Internazionali d'Italia. Il match riprende con il numero 2 del mondo in vantaggio nel conto dei set (1-0 grazie al 6-1 del primo parziale), ma sotto per 2-1 nella seconda frazione di gioco. Lo svantaggio iniziale non ferma Djokovic, che rimonta subito l'argentino mettendo a segno una palla break, vincendo tre game di fila e portandosi sul 2-4. E' lo strappo decisivo che consente al serbo, dopo una serie di botta e risposta nei game successivi, di chiudere il secondo set sul 6-4. Troppo debole la resistenza di Del Potro, apparso visibilmente sotto tono e in difficoltà dal punto di vista fisico. Con questa vittoria, Djokovic accede alla semifinale. Ad attenderlo c'è l'austriaco Dominic Thiem, che ha a sorpresa battuto il re della terra rossa Rafael Nadal ai quarti di finale.