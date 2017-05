Internazionali d'Italia: ok Sharapova, Seppi ed Errani fuori

15 maggio 2017

Gli Internazionali d'Italia di tennis sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma iniziano al meglio per Maria Sharapova ma sono un disastro per i colori azzurri. La russa, in tabellone con una wild card, supera l'americana McHale mentre sono già fuori sia Sara Errani, ko con la francese Cornet, sia Andreas Seppi, battuto da Nicolas Almagro. Ko anche Stefano Napolitano e Deborah Chiesa, costretto al ritiro Gianluca Meger.

Resta speciale il feeling tra Maria Sharapova e Roma, lei che ha vinto tre volte in passato, l'ultima nel 2015, e che ora è tornata con una wild card dopo la squalifica per doping. Sui campi in terra rossa del Foro Italico la bionda siberiana non tradisce al debutto negli Internazionali d'Italia 2017: la neo trentenne supera infatti in due set 6-2, 6-2 in un'ora e 37 minuti la 25enne statunitense Christina McHale contro cui aveva vinto nei precedenti quattro confronti, uno proprio a Roma cinque anni fa (doppio 7-5 per Maria). Il primo set è molto equilibrato, si parte con tre break e la McHale sale 3-1: 'Masha' sembra un po' arrugginita ma, sullo svantaggio di 4-3, cambia marcia e con tre game consecutivi (due sulla battuta dell'americana) chiude 6-4 e si aggiudica il primo punto. Nel secondo parziale l'inerzia resta di Sharapova che sale 3-0 e poi, dopo che la McHale salva ben quattro palle break per conservare la battuta, allunga sul 5-1 e poi chiude 6-2, sempre giocando di risposta. Al secondo turno la russa sfiderà la croata Mirjana Lucic-Baroni che ha superato in tre set la ceca Safarova: l'obiettivo di Sharapova è quello di arrivare almeno in semifinale per avere i punti per accedere al tabellone a Wimbledon.