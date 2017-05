Roma, Thiem soddisfatto: "Che soddisfazione battere Rafa"

19 maggio 2017

Soddisfatto e ottimista. La vittoria ai quarti contro Rafa Nadal ha galvanizzato Dominic Thiem, che ha eliminato il "Re della terra" dagli Internazionali dopo i successi a Monte-Carlo, Barcellona e Madrid. "Battere Nadal sulla terra per me è una grande soddisfazione, specie perché lui non molla un punto, non ti senti mai sicuro, non si arrende mai. Probabilmente è il miglior combattente", ha spiegato il 23enne austriaco.