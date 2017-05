Roma, il tennis entra al Colosseo

14 maggio 2017

Gli Internazionali d'Italia sbarcano al Colosseo. All'Anfiteatro Flavio andrà infatti in scena un evento promozionale per rafforzare il rapporto tra la città e il torneo del Foro Italico. Un mix straordinario di storia e sport, che potrà contare sulla presenza di Maria Sharapova e non solo. Sul suolo del Colosseo, infatti alcuni dei più ammirati campioni del tennis si "sfideranno" come dei moderni gladiatori, palleggiando in uno dei luoghi più ricchi di storia del mondo.