Roma, grande attesa per Fognini: c'è Murray

16 maggio 2017

Grande attesa sul centrale del Foro Italico per Fabio Fognini. Alle 21 il numero uno azzurro, ultimo italiano rimasto in tabellone, dovrà vedersela con Andy Murray, numero uno del mondo e campione in carica agli Internazionali. Un secondo turno da brividi per la qualità dei protagonisti. I favori dei pronostici sono tutti per Andy, ma, spinto dal pubblico romano, Fabio potrebbe ripetere l'impresa messa a segno in Coppa Davis nel 2014.