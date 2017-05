Roma, Fognini ci crede: "Murray? Anche lui non è felice di incontrarmi"

15 maggio 2017

"E lui non è certo in un gran momento - ha proseguito il ligure parlando di Murray -. L'aiuto del pubblico di Roma può darmi la spinta in più ma so che me la posso giocare. Sto lavorando bene con Davin e sono soddisfatto di come stanno andando le cose. L'obiettivo di inizio anno era riuscire ad essere tra le teste di serie a Parigi ed oramai ci siamo quasi". Del resto nel Principato Fognini ha mostrato un buon tennis e sperare in un bel match contro Andy non è impossibile. "A Monte-Carlo meritavo qualcosa di più e anche a Madrid contro Rafa se avessi avuto un po' di coraggio in più nel primo set chissà …. A questo punto penso proprio che vinca il torneo", ha precisato Fabio.



"Sto giocando bene. E’ andata male a Budapest e Monaco ma avevo la testa altrove (l'imminente paternità) poi sono tornato a casa a Barcellona, ho parlato con Flavia dicendole che per me non era in problema fermarmi per un paio di tornei - ha continuato Fognini -. In questo momento è lei la priorità. Poi mi sono tranquillizzato e sono partito per Madrid". Dunque ora sotto con gli Internazionali: "Sinceramente con Roma non ho un buon rapporto, i risultati parlano chiaro. Mi piace giocare qui ma in questi anni non ho ancora trovato il feeling giusto. E poi mi risuonano ancora nelle orecchie i fischi nell’anno in cui, da numero 15 del mondo, fui eliminato subito".