Roma, arrivano i campioni: Sharapova e Vinci sul centrale

12 maggio 2017

Dopo l'arrivo di Venus Williams , al Foro Italico continua la parata dei campioni che si preparano ad affrontare gli Internazionali. Grande attesa per Maria Sharapova , tre volte regina degli Internazionali BNL d’Italia. Per Masha sarà il primo assaggio di terra romana dopo la lunga squalifica. Poi toccherà a Stan Wawrinka testare il terreno di gioco del centrale, la numero uno azzurra Roberta Vinci e la statunitense Madison Keys , finalista dodici mesi fa.

Da non perdere anche le training session di Andreas Seppi, quella di Juan Martin Del Potro, le bordate di John Isner e Sam Querrey e la “maestra” Dominica Cibulkova insieme alla McHale. Al Foro Italico il torneo dei big non è ancora iniziato, ma lo spettacolo sì.



Aggirandosi per i campi è possibile infatti scoprire i protagonisti del "combined" che scatta sabato. Tra i campioni iscritti al torneo, c'è infatti chi ha scelto di arrivare a Roma con qualche giorno d’anticipo per prendere confidenza con la terra rossa degli Internazionali. Sul Centrale si è già allenata Venus Williams, finalista nel 1998 e nel 1999, mentre sugli altri campi si sono visti Alexander Dolgopolov, Kevin Anderson, e la due vole regina di Roma Jelena Jankovic e Daria Gavrilova, l’australiana che nel 2015 partì dalle qualificazioni e si arrese solo in semifinale alla Sharapova, poi vincitrice del torneo.