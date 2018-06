Roma, Alexander Zverev piega Troicki: ora c'è Fognini agli ottavi

17 maggio 2017

Sarà Alexander Zverev l'avversario di Fabio Fognini agli ottavi degli Internazionali d'Italia. Il più forte dei NextGen ha regolato Viktor Troicki in due set (6-3 6-4), conquistando senza troppe difficoltà il passaggio del turno. Considerato da molti tra i giovani più promettenti del circuito, Zverev sarà un ostacolo tosto per il numero uno azzurro, ma non insormontabile. Soprattutto se Fognini continuerà ad esprimersi sui livelli mostrati con Murray.

L'appuntamento è fissato per giovedì mattina. Dopo l'impresa contro il numero uno del mondo, Fabio dovrà fare i conti con la giovane promessa più blasonata del momento e confermare l'ottimo stato di forma. Contro Alexander Zverev Fognini dovrà servire bene e giocare come con Murray, con i piedi ben piazzati dentro il campo alla ricerca della profondità dei colpi. Di sicuro potrà contare ancora sulla spinta del Foro Italico, che già con lo scozzese l'ha sostenuto e incitato per tutta la partita. Una bolgia che però non sembra preoccupare più di tanto il giovane tedesco. "La gente qui ama molto Fabio - ha spiegato Zverev -. Il suo modo di giocare è indubbiamente eccitante, emoziona". "Il tifo sarà tutto per lui, sarà una serata divertente e sarà una grande partita - ha aggiunto -. Ho visto il primo set contro Murray, Fabio ha giocato molto molto bene. Sarà dura, vedremo".