Nadal rende onore a Thiem: "Ha giocato in maniera incredibile"

19 maggio 2017

Nadal si inchina a Thiem. Dopo la sconfitta a Roma, Rafa rende onore al giovane austriaco: "Cosa è andato storto? Ha giocato in maniera incredibile, posso solo congratularmi con lui". "Ha fatto una partita ad alta intensità: questa è stata la chiave del match". Poi una battuta sul programmi per il futuro: "Vado a riposarmi a Maiorca, me lo merito. Pesco e gioco a golf, poi preparerò al meglio il Roland Garros".