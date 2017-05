Isner "vecchio" leone: Big John è in semifinale a Roma

19 maggio 2017

Ace (93) e tie-break vinti (sei su sette). Così il "vecchio" leone John Isner ha raggiunto le semifinali degli Internazionali d'Italia, sorprendendo un po' tutti. Marin Cilic compreso, che contro il gigante di Greensboro ha lottato fino all'ultima palla, senza però riuscire a scalfire il "bombardiere" americano. In semi ora toccherà a Zverev saggiare il suo super servizio in una sfida generazionale che promette scintille.

Il "vecchio" e il "bambino". Dopo aver battuto Ramos, Mayer, Wawrinka e Cilic, Isner si prepara a prendere a "pallate" anche il più forte dei Next Gen. Finora i due si sono trovati di fronte soltanto due volte, col tedesco che è sempre riuscito a spuntarla. L'impressione, visto lo stato di grazia del 20enne, è che Mischa possa avere ancora la meglio sul centrale di Roma. Ma contro Big John non si può mai sapere come finiscono le partite. Con lui al servizio, infatti, ogni punto pesa come un macigno. Soprattutto nei tie-break.