Internazionali, tutte le informazioni

12 maggio 2017

Gli Internazionali d'Italia 2017 entrano nel vivo. Ecco un breve vademecum con tutte le informazioni utili per godersi lo spettacolo al Parco del Foro Italico. Ingressi, punti informativi, parcheggi, collegamenti, zone ristoro, il Villaggio Commerciale e il Ballroom , nuova area di intrattenimento serale e notturno per divertirsi anche quando le luci sui campi si sono spente.

Ingressi al Parco del Foro Italico

Il pubblico può accedere al Parco del Foro Italico sia dall’ingresso situato su Lungotevere Maresciallo Cadorna angolo Via Canevaro, fra la piscina coperta e lo Stadio del Nuoto, sia dall’ingresso di Viale delle Olimpiadi 60 (Ponte della Musica).



Punto informazione

È situato presso la Welcome Area in Viale delle Olimpiadi (Ingresso Sud).



Bancomat

Anche quest’anno all’interno dell’area del Foro Italico sono disponibili dei Bancomat BNL presso l’agenzia dell’Area Espositiva e nell’area dedicata agli atleti.



Le zone ristoro

Sono state realizzate tre “Food Areas” principali, zone di ristoro provviste di bar e fast food: due nelle vicinanze del Campo Centrale e una alla Grand Stand Arena.



Il Villaggio Ospitalità

Il Villaggio Ospitalità è posizionato in Viale delle Olimpiadi, nell’area del Circolo del Foro Italico.



Ballroom

La nuova area intrattenimento si trova nella zona delle piscine del Circolo del Foro Italico di fronte al Campo Centrale, l’area è a pagamento.



FIT Lounge

Sorge sulla terrazza del Circolo del Tennis del Foro Italico e rappresenta, come ogni anno, un punto d’incontro di dirigenti e ospiti FIT.





Il Villaggio Commerciale

La vasta area riservata agli stand commerciali si sviluppa lungo Viale delle Olimpiadi. Le tende presenti nell’area sono circa 100.



Fun Areas

Sono spazi capaci di ospitare, durante l’intera durata del torneo, un totale di 40.000 bambini e dispongono di un campo da Tennis (Viale delle Olimpiadi) e di un simulatore della velocità del servizio (Ricoh Speed Cage – Via Canevaro). In quest’area i bambini ed il pubblico potranno giocare a Tennis e incontrare i loro campioni preferiti. Nell’area commerciale in viale delle Olimpiadi ci sarà anche un campo da Paddle.



Servizio navetta

Sarà presente un servizio navetta dalla Stazione Termini al Foro Italico: potete consultare gli orari direttamente dal link Trenitalia.

Il servizio sarà attivo per tutta la durata del torneo ed è valido solo per chi ha viaggiato ed ha raggiunto Roma con Trenitalia.





Fermata navetta Roma Termini: Piazza dei Cinquecento

Fermata navetta Foro Italico: Piazza Lauro de Bosis (zona obelisco)



Parcheggi nei pressi dell’impianto

Per chi raggiunge l’impianto con la propria auto e non dispone di un apposito permesso, il parcheggio più vicino è quello di Piazzale del Foro Italico, nei pressi dello Stadio Olimpico e dello Stadio dei Marmi. In alternativa, si può utilizzare il parcheggio di Piazza Mancini, quello di Piazzale Maresciallo Giardino e quello di Piazzale Clodio. Si può inoltre parcheggiare nelle zone delimitate dalle strisce blu nelle strade limitrofe all’impianto. La tariffa oraria è di 1,00 dalle 8 alle 19. Il Ponte della Musica consente inoltre di raggiungere facilmente l’ingresso sud, utilizzando i parcheggi di piazza Gentile da Fabriano e Lungotevere Flaminio.



Collegamento “da” e “per” aeroporto e stazione

Chi desidera raggiungere il Foro Italico dall’Aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e viceversa, in alternativa al taxi, può prendere il treno metropolitano fino alla stazione “Roma Tiburtina” o il treno diretto per la “Stazione Termini”. Il tempo di percorrenza del treno metropolitano è di 45 minuti e le fermate per chi proviene da Fiumicino sono le seguenti: “Ponte Galeria”, “Muratella”, “Magliana”, “Villa Bonelli”, “Trastevere”, “Ostiense”, “Tuscolana”. Il diretto no-stop per “Roma Termini” ha un tempo di percorrenza di 30 minuti e non effettua fermate intermedie.



Servizio Medico

Il pronto soccorso prevede due postazioni, una adiacente alla Grand Stand Arena, lato Viale delle Olimpiadi, l’altra presso il Campo Centrale.



I campi

Il Foro Italico conta 14 campi in terra rossa più 1 in erba sintetica davanti alla “Sala delle Armi”: il Campo Centrale, la Grand Stand Arena, lo Stadio Nicola Pietrangeli e altri 11 court secondari.