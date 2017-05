Internazionali, tocca ancora Fognini: ostacolo Zverev

18 maggio 2017

Fabio Fognini torna in campo. Dopo l'impresa con Murray al secondo turno, il numero uno azzurro dovrà vedersela con Alexander Zverev per un posto ai quarti. Spinto dall'entusiasmo del Foro Italico, il ligure si troverà di fronte un osso duro, a detta di molti un predestinato. Zverev, numero 17 del ranking, è infatti il Next Gen più forte e promettente. Batterlo non sarà semplice, ma Fabio è in fiducia e se gioca come con Murray può superare chiunque.