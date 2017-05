Internazionali, niente Roma per Lorenzi: infortunio al polpaccio

12 maggio 2017

Brutta notizia per i colori azzurri agli Internazionali d'Italia. Paolo Lorenzi non prenderà parte al torneo. Il 35enne senese, numero 36 del ranking mondiale, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema al polpaccio sinistro. Lorenzi, che in questa stagione finalista a Quito e semifinalista a Budapest, dovrà dunque rinunciare al torneo di casa. Al suo posto entra nel main draw il francese Nicolas Mahut.