Internazionali di Roma, Fognini parte bene

14 maggio 2017

Tutto facile per Fognini nel primo turno degli Internazionali di Roma. Nel derby tricolore, il ligure si è sbarazzato del giovane Matteo Berrettini. Partita subito in discesa per il numero 29 del ranking, che chiude il match in poco più di un'ora di gioco. Partenza lampo di Fognini, che in mezz'orra mette in cassaforte il primo set (6-1). Nel secondo parziale il 20enne romano prova a restare in partita, ma deve arrendersi alla superiorità di Fabio (6-3).