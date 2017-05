Internazionali di Roma, Fognini parte bene: ora c'è Murray

14 maggio 2017

Tutto come previsto per Fabio Fognini. La sfida tricolore con Berrettini, 250 del ranking mondiale, fila via liscia per il numero uno azzurro. Primo set facile facile, con solo un game concesso all'avversario. Proveniente dalle pre-qualificazioni e travolto dall'emozione, il 20enne romano parte malissimo, rimediando subito un parziale di 15-0, perdendo il primo set in un lampo. Nel secondo parziale Berrettini ritrova un po' il servizio e rimane aggrappato al match fino al 3-3, ma poi offre una palla-break a Fognini nell'ottavo gioco, regalando all'avversario una chance troppo ghiotta per chiudere il match sul 6-3. Archiviato il primo turno, per Fabio però ora c'è subito un ostacolo gigante. Al secondo turno lo aspetta infatti Andy Murray, che al Foro Italico è il campione in carica.