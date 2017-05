Internazionali d'Italia: Zverev primo finalista, steso Isner

20 maggio 2017

Contro un giocatore abile soprattutto al servizio come Isner, 'Sascha' Zverev ottiene un break decisivo nel quinto gioco infilando 4 punti consecutivi sul 40-15 per l'avversario. Il tedesco è poi bravo a chiudere sul 6-4 senza difficoltà. Nel secondo parziale, invece, regna l'equilibrio ed è decisivo il tie-break, vinto 7-5 da Isner dopo essere stato avanti anche 5-0. Sascha non ci sta e rientra in campo per il terzo set collezionando tre giochi consecutivi. L'americano esce mentalmente dall'incontro e si arrende al terzo match point dopo quasi due ore di partita. A 15 anni di distanza da Tommy Haas, che perse da Agassi nel 2002, un tedesco torna così a giocarsi una finale a Roma: Zverev, classe 1997, rappresenta già il futuro del tennis mondiale.