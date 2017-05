Internazionali d'Italia: sorpresa Thiem, Nadal fuori

19 maggio 2017

Va in scena una clamorosa sorpresa sul campo centrale del Foro Italico di Roma: Rafa Nadal, reduce da tre tornei vinti di fila sulla terra rossa (Montecarlo, Barcellona e Madrid) e sette volte vincitore agli Internazionali d'Italia, viene eliminato ai quarti di finale dal 23enne austriaco Dominic Thiem. Il giovane talento si prende così una grande rivincita dopo aver perso contro il mancino di Manacor in finale sia a Barcellona, sia a Madrid la scorsa domenica.



Il match si apre subito con un break di Thiem che sale sul 2-0, poi strappa ancora il servizio a Nadal nel quinto game e vola sul 5-1. Nadal è spalle al muro, ha un sussulto e fa il break proprio quando Thiem va a servire per la prima volta per il set per portarsi sul 5-3. L'austriaco trema ma non si fa prendere dal panico e non spreca la seconda chance al servizio per chiudere 6-4. Il secondo set è molto più equilibrato, si va di pari passo fino al 3-3, poi Thiem centra il break nell'unico spiraglio concessogli dallo spagnolo; sotto 5-3 Nadal va a servire per restare in partita ma Thiem è superbo alla risposta, costringe l'avversario a diversi errori e l'austriaco chiude 6-3, consumando un impronosticabile upset.



Nei primi due quarti di finale giocati nel pomeriggio, John Isner supera in una maratona di oltre due ore e mezza il croato Marin Cilic (7-6, 2-6, 7-6) e in semifinale sfiderà il giustiziere di Fognini, il talento tedesco Alexander Zverev, che ha avuto la meglio sul canadese Milos Raonic in due set 7-6, 6-1.