Internazionali d'Italia: la finale sarà Halep-Svitolina

20 maggio 2017

Simona Halep e Elina Svitolina si giocheranno la finalissima del tabellone femminile degli Internazionali d'Italia di tennis, sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Al terzo tentativo la romena centra per la prima volta l'accesso all'ultimo atto del torneo capitolino battendo in due set (7-5, 6-1) l'olandese Kiki Bertens. Dura invece solo 22 minuti il match dell'ucraina che, avanti 4-1, accede in finale per il ritiro di Garbine Muguruza.