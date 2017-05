Internazionali d'Italia, il tabellone: Murray "trova" Wawrinka, Nadal con Djokovic

12 maggio 2017

Non particolarmente benevolo il sorteggio dei cinque azzurri al via nel tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia . Subito un derby tricolore per Fabio Fognini. Il numero uno azzurro debutterà col 20enne Matteo Berrettini. Il vincente di questo match al secondo turno giocherà con Andy Murray . Andreas Seppi e Gianluca Mager han pescato due "qualificati", ma poi dovranno vedersela con Nadal e Djokovic. Per Stefano Napolitano invece c'è Troicki.

IL TABELLONE FEMMINILE

Sorteggiato anche il tabellone del torneo femminile. Esordio non semplice per le Azzurre agli Internazionali Bnl d'Italia. Roberta Vinci trovera' al primo turno la russa Ekaterina Makarova, numero 41 del mondo. In caso di vittoria la tarantina sfidera' come secondo ostacolo la slovacca Dominika Cibulkova, numero quattro del tabellone. Leggermente meglio e' andata a Sara Errani, nel main draw grazie ad una wild card. Il suo esordio avvera' contro la francese Alize' Cornet, 43esima giocatrice al mondo. Per l'altra wild card Deborah Chiesa, al debutto al Foro Italico, c'e' invece l'ucraina Lesia Tsurenko.



Per quanto riguarda Maria Sharapova, al ritorno a Roma grazie ad un invito dopo la fine della squalifica per la positivita' al Meldonium, la siberiana giochera' contro la statunitense Christina McHale. Per quanto riguarda le prime quattro teste di serie del tabellone. Angelique Kerber, prima giocatrice del seeding, e Dominika Cibulkova presidiano la parte alta. Garbine Muguruza e Karolina Pliskova quella bassa.