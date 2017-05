Internazionali d'Italia: Halep prima semifinalista, Kontaveit ko

19 maggio 2017

Simona Halep è la prima semifinalista del tabellone femminile degli Internazionali d'Italia di tennis, torneo Wta in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La rumena numero 4 al mondo si è imposta in due set (6-2, 6-4) sulla estone Anett Kontaveit, proveniente dalle qualificazioni. La Halep accede tra le migliori 4 del torneo capitolino per la terza volta nelle ultime cinque edizioni.