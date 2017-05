Internazionali d'Italia, Binaghi: "Torneo in crescita, incassati 12 mln"

21 maggio 2017

"Siamo a buon punto, siamo contenti - ha esordito Binaghi -, abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo proposti. Il numero dei paganti èin netto aumento rispetto allo scorso anno e abbiamo registrato una crescita in tutte le sessioni, tranne quella di mercoledì sera in cui la concomitanza con la finale di Coppa Italia ci ha fatto perdere 2000 spettatori". "E' stata una crescita strutturale e non occasionale e lo dimostra l'incasso di 12 milioni di euro da biglietteria - ha aggiunto il numero uno della Fit - raggiunto senza aumentare all'inizio i prezzi rispetto all'anno precedente". "Il prossimo anno confermeremo quanto fatto negli ultimi mesi, un listino prezzi aggiornato di mese in mese come nelle compagnie aeree", ha concluso.