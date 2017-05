Internazionali d'Italia: Almagro si ritira, Nadal agli ottavi. Avanza anche Wawrinka

17 maggio 2017

Rafael Nadal si qualifica agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis, in corso di svolgimento sui campi di terra rossa del Foro Italico di Roma. Dura solo 25 minuti la gara d'esordio del mancino di Manacor contro il connazionale spagnolo Nicolas Almagro , costretto al ritiro (sul 3-0 per Rafa) a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Per Nadal si tratta della 50esima vittoria in carriera nella Capitale.

WAWRINKA STENDE PAIRE E VA AGLI OTTAVI

Esordio vincente ma non certo semplice per Stan Wawrinka. Servono infatti tre set e un match di oltre un'ora e mezza allo svizzero per avere la meglio sul francese Benoit Paire, ko 6-3, 1-6, 6-3. Al terzo turno Wawrinka, sconfitto da Djokovic nella finale del 2008, se la vedrà con lo statunitense John Isner che si è liberato del tedesco Mayer. Stan Wawrinka si prende una bella rivincita su Benoit Paire al secondo turno degli Internazionali d'Italia sui campi in terra rossa di Roma: lo svizzero, battuto una settimana fa dal francese a Madrid, all'esordio al Foro Italico si impone in tre set 6-3, 1-6, 6-3 in un'ora e 44 minuti non senza soffrire. Il numero 3 del seeding, finalista nel 2008 battuto da Djokovic, parte forte nel primo set, deciso da un break nel sesto game, mentre nel secondo parziale è uno show di Paire che sale 3-0 e chiude 6-1 con due break. Nel terzo e decisivo set Wawrinka strappa subito il servizio all'avversario e sale 3-0, poi da lì si limita a difendere il turno di battuta.



Agli ottavi di finale l'elvetico sfiderà l'americano Isner: soltanto 3 i precedenti e Isner conduce 2-1, anche se i due non si affrontano dal 2011. Negli altri match del tabellone maschile Juan Martin Del Potro si libera in due sofferti set del britannico Edmund e ora sfiderà Nishikori, il talento Alexander Zverev batte Troicki e ora se la vedrà con Fabio Fognini, mentre Milos Raonic piega in due set l'eterno Tommy Haas. Nel draw femminile avanzano Pliskova, Makarova, Venus Williams e Goerges mentre a sorpresa Angelique Kerber, numero 1 del mondo, perde in due set 6-4, 6-0 contro la qualificata estone Anett Kontaveit, 68 del ranking.