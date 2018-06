Gioia Fognini: "Battere Murray a Roma è una doppia soddisfazione"

16 maggio 2017

Dopo la vittoria contro Murray sul centrale degli Internazionali d'Italia, Fabio Fognini non nasconde la gioia per l'impresa contro lo scozzese. " Provo tanta felicità - ha spiegato il numero uno azzurro dopo la gara -. Finalmente sono riuscito a giocare bene". "Questa è senza dubbio una delle mie vittorie più belle , soprattutto qui a Roma - ha aggiunto -. Battere Andy qui è una doppia soddisfazione ".

"Era necessario giocare bene per battere Murray - ha continuato -. Con lui è sempre dura, anche se non è al massimo della condizione". "Anche quando ero sul 5-1 sapevo che la partita era ancora lunga - ha proseguito Fognini -. Nel finale ho giocato due buoni game, cercando non di fare solo il punto,ma di comandare anche il gioco". "Alla fine la smorzata è stata un'arma in più oggi - ha spiegato ancora Fabio, analizzando il match -. Fisicamente sto bene".