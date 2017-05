Del Potro, lacrime di gioia a Roma: piegato Dimitrov

16 maggio 2017

A Roma Juan Martín del Potro mancava dal 2013 e il suo ritorno sulla terra rossa del Foro Italico è stato ricco di spunti ed emozioni. Di fronte a un Dimitrov troppo nervoso, l'argentino ha saputo tenere i nervi saldi e trasformare in agonismo un momento difficile della sua vita, sfruttando la potenza dei suoi colpi e l'esperienza per portare a casa il match. Reduce da un grave lutto (la morte del nonno) che l'ha costretto a rientrare in Argentina, alla fine della gara Del Potro ha accolto il caloroso "abbraccio" del pubblico romano, commuovendosi.