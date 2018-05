Internazionali 2018, Fognini vola basso: "Sono lontano dal 100%"

15 maggio 2018

Felice, ma con i piedi ben saldi a terra. Dopo la vittoria con Monfils al primo turno, Fabio Fognini preferisce tenere un profilo basso. " In questo momento basta vincere - ha spiegato -. Sto giocando male, sono sincero. Non sono al 100% , mi danno fastidio la caviglia e il tendine d'Achille". E al prossimo turno dovrà vedersela con Thiem : " E' uno dei pochi che può battere Rafa . Cosa che riuscivo a fare anche io...".

Le ultime prove di Dominator non lasciano tranquillo il numero uno azzurro, che però vuole concentrarsi sulle sue prestazioni. "Sulla terra penso che Thiem sia un Top 3, io proverò semplicemente a giocare al meglio, al rimanere lì per tutta la partita - ha spiegato il ligure -. Ma in vista di Parigi devo fare uno sforzo, non solo di fisico ma di capoccia". "Sono lontano dal miglior Fognini, devo prima di tutto ritrovare me stesso, il mio gioco", ha concluso il numero uno azzurro.