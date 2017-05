Giro, Quintana: "Dumoulin sta bene ma posso riprendermi la maglia rosa"

22 maggio 2017

Secondo in classifica generale a 2 minuti e 41 secondi. E all'alba della settimana desiva Nairo Quintana mette nel mirino la maglia rosa. O per lo meno ci prova. A parole. Nel giorno di riposo che precede Mortirolo e Stelvio, il colombiano lancia il suo messaggio al Giro: "In altre occasioni mi sono trovato in una situazione di classifica analoga e, qualche volta, sono riuscito a ribaltare la situazione a mio favore. Anche quando non ci sono riuscito ho cercato sempre di dare il massimo".