Giro, Quintana: "Dumoulin è forte, ma ci proverò"

20 maggio 2017

Ha provato a scappare, a far vedere che era ancora lui il più forte in salita. Ma Nairo Quintana è rimbalzato, risucchiato dal tornado generato dalla maglia rosa Dumoulin. Il Giro non è finito, ma il colombiano ci riproverà sulle tante salite. "È andata meno bene di quanto speravamo. Dumoulin è andato molto forte e ha fatto una gran salita, ma io ci ho provato. Le forze che avevo per provarci erano quelle".