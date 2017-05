Giro, Nibali soddisfatto: "Ho fatto un'ottima crono"

16 maggio 2017

"Penso di aver fatto un'ottima crono". Così Vincenzo Nibali , sul traguardo di Montefalco. Ha guadagnato 46" su Quintana e ora in generale è a 2'47" da Dumoulin. " Mi è servito il grande lavoro fatto con la Merida per migliorare la posizione , è andata bene. Mi sono gestito, provando a tenere alto il ritmo e la cadenza".

"La moto Rai è stata sempre dietro di me ed il mio monitor non dava parametri. Quindi per tutta la crono sapevo solo la velocità e cercavo di mantenerla alta, con Slongo che mi scandiva il ritmo. Sapevo che dopo il secondo intermedio c'era il vento in faccia. Era la parte in cui bisognava spingere di più. Mi sono quindi cercato di gestire e mantenere lo sforzo lineare".