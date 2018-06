Giro, Nibali: "Sono andato in difficoltà"

22 maggio 2017

Vincenzo Nibali paga 3'40" di ritardo dalla maglia rosa Dumoulin e non fa proclami nel giorno di riposo: "Si riparte con una tappa durissima, vediamo come affrontare queste giornate che saranno decisive. Ci sono stati arrivi con salite secche, ho pagato, sono andato in difficoltà, il mio svantaggio è considerevole". Il corridore della Bahrain Merida è attendista: "È stato un Giro molto duro, io ho l'esperienza dalla mia e vedremo come risponde il mio fisico. Mortirolo e Stelvio due volte, dopo il giorno di riposo per tanti può essere pericoloso, ma in tanti possono recuperare".