Giro, Nibali: "Quintana? In corsa siamo nemici, ma non ci sono problemi"

7 maggio 2017

Le voci corrono: Nibali e Quintana non si sopportano. In gara, non si degnano di uno sguardo. E' così che al Giro del Centenario matura la rivalità tra i due favoriti alla vittoria finale. Ma il ciclista italiano smorza i toni: "Abbiamo un rapporto normale, ovviamente in corsa siamo nemici. Siamo qui per giocarci il Giro ed è normale che nascano dei duelli, non è che ci si guarda mentre si corre".