Giro, Nibali: "Dumoulin sfacciato, ma ha chiesto scusa"

26 maggio 2017

Nibali parla anche della tappa di Asiago l'ultima utile agli scalatori per mettere in difficoltà Dumoulin: "Tutti cercheranno l’azione singola per guadagnare pià secondi possibile in vista della cronometro. L'andatura era altissima anche il salita dove era quasi impossibile scattare. Di più non si poteva fare. Anche nel finale ho dato un’accelerata, ma tutti andavamo a tutta".



Ora c'è Quintana in maglia rosa, ma Dumoluin è il pericolo numero uno per la cronometro dell'ultima giornata: "Dumoulin è ancora in partita e vediamo come passerà la prossima giornata. Io mi trovavo davanti nella discesa di Sappada e poi c’era la Movistar davanti. Io ero con i miei uomini. In discesa abbiamo spezzato il gruppo. Sotto ci siamo ritrovati e abbiamo tirato a tutta. Abbiamo fatto tanti chilometri tirando, ma Dumoulin ha trovato collaborazione ed è riuscito a limitare i danni".