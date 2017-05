Giro, la richiesta di Campenaerts: "Carlien, esci con me"

16 maggio 2017

Il campione nazionale del Belgio a cronometro, Victor Campenaerts, dopo avere chiuso la propria prova in grave ritardo, nella crono Foligno-Montefalco, valida come 10/a tappa del 100/o Giro d'Italia, ha deciso di rompere gli indugi per chiedere a una ragazza di nome Carlien di uscire con lui. Lo ha fatto nel modo più inconsueto, aprendo la propria maglia e mostrando una scritta sul petto 'Carlien daten'.