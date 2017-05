Giro, Gaviria l'imprendibile: "In ciclamino fino a Milano"

18 maggio 2017

Gaviria al traguardo ha abbracciato mamma e sorella, venute a tifarlo sulle strade italiano. Lungo l'abbraccio con la sorella, in particolare: anche lei corre in bici, in pista, proprio come il colombiano. I ringraziamenti di Gaviria, però, sono tutti per la sua squadra e per la gestione della tappa: "Max Richeze ha permesso di collocarmi nella miglior posizione possibile: meritavamo la vittoria. L'ho conquistata grazie all'impegno e alla dedizione della mia squadra".



ITALIANI ANCORA A SECCO

Sul traguardo di Reggio Emilia gli azzurri sono rimasti ancora all'asciutto. Mareczko è arrivato secondo, col sorriso ha promesso di riprovarci: "La Wilier Triestina-Selle Italia ha creduto in me e alcuni compagni si sono sacrificati per farmi arrivare fresco. Ero in difficoltà sulle montagne, ma mi hanno portato su. Su questo traguardo volevo ripagarli, ma Gaviria in questo Giro è il più forte velocista. Ora è in programma una tappa ancora più facile e ci riproverò di certo. Come si batte il colombiano? Andando più forte, mi sembra chiaro".



Deluso Sacha Modolo, bloccato da problemi fisici: "Ai meno 3 eravamo troppo indietro con Ferrari, abbiamo fatto fatica a rimontare. Purtroppo sono stato male nella prima settimana e non posso pretendere di essere al 100% da subito". Non è preoccupato il ct azzurro Davide Cassani: "Speriamo di vincere presto, ma non dimentichiamo che ci sono tre corridori italiani fra i primi 13: Nibali, Pozzovivo e Formolo. Abbiamo anche uomini che vanno forte allo sprint, ma non siamo stati fortunati in questo Giro d'Italia, perché Nizzolo è tornato a casa per problemi di salute, anche Modolo non è al massimo della condizione, non sta bene".